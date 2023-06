Eutanásia. Presidente do parlamento da Madeira requer ao TC fiscalização da lei

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, requereu ao Tribunal Constitucional a fiscalização da constitucionalidade da lei da morte medicamente assistida, foi esta quinta-feira anunciado.

No documento a que a Agência Lusa teve acesso, o responsável do parlamento da Madeira afirma que deve "ser apreciada a constitucionalidade e legalidade de todas as normas constantes da Lei n.º 22/2023, de 25 de maio, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal".

José Manuel Rodrigues sustenta que a lei - já publicada- viola "primeiro, o direito da Região Autónoma da Madeira, constitucionalmente consagrado e, no segundo, o respetivo estatuto".

No documento, Rodrigues lembra que não foi solicitado à Madeira, "através da sua Assembleia Legislativa, o respetivo parecer no processo legislativo".

O presidente do parlamento madeirense considera que "o incumprimento do dever constitucional de audição das Regiões Autónomas se manteve sempre inverificado no processo legislativo".

Também salienta que "em nenhum dos seus preceitos a Lei n.º 22/2023 acautela o âmbito de ação e as competências dos órgãos, serviços, estabelecimentos e ou entidades integrados na administração regional autónoma".

José Manuel Rodrigues acrescenta que, "pelo contrário, prevê, independentemente da área geográfica do país em que seja suscitada a aplicação deste regime, a intervenção dos órgãos, serviços e estabelecimentos de saúde integrantes do Estado, no âmbito do Ministério da Saúde".

Contudo, a regionalização da saúde determina que esta competência na Madeira é da direção regional deste setor.