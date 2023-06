Dois detidos e apreendidos 700 quilos de haxixe na costa do Algarve

As autoridades portuguesas detiveram dois homens numa embarcação na costa do Algarve suspeitos de tráfico de estupefacientes numa operação em que também foram apreendidos 700 quilos de haxixe, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo comunicado da PJ, “os detidos foram presentes à autoridade judiciária competente, encontrando-se em prisão preventiva”.

A investigação deste caso, que prossegue a cargo da PJ, começou na sequência de uma missão de salvamento à tripulação de "uma embarcação que navegava na costa Algarvia" por parte da Autoridade Marítima Nacional (Instituto Socorros a Náufragos e Polícia Marítima).

Localizada a embarcação e garantida a “integridade física dos tripulantes”, a AMN identificou “indícios da relação com atividade de tráfico de estupefacientes”, tendo de imediato contactado a PJ.

“Ao estabelecer-se a relação entre os dois tripulantes da embarcação, de nacionalidade espanhola, com idades compreendidas entre os 45 e 48, e o aparecimento de fardos de haxixe encontrados a boiar nas imediações, na barra de Armona / Farol, em Olhão, foram os mesmos detidos por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes”, de acordo com o comunicado.

A nota acrescenta que foi ainda apreendida uma embarcação semirrígida de registo nacional na náutica de recreio, equipamento de navegação e outros instrumentos associados à atividade.

“Desta ação, resultou a apreensão de 20 fardos de haxixe, num peso total aproximado de 700 quilos”, especifica o comunicado.