Câmara de Lisboa convida população a visitar o novo Parque Tejo

A Câmara de Lisboa vai abrir as portas do Parque Tejo, este sábado e convida a população a visitar aquele que será o espaço da Jornada Mundial da Juventude, numa altura em que obra do Palco-Altar está a pouco mais de um mês de estar concluída

Em comunicado, a Câmara de Lisboa diz que a visita “terá um percurso definido pelo recinto, passando perto da ponte ciclo-pedonal que está em fase de conclusão, até chegar à zona onde está a ser construído o palco. Pelo caminho, passagem pelo “talhão modelo”, que vai mostrar os equipamentos que cada zona do Parque Tejo – Lisboa vai ter durante a Jornada Mundial da Juventude”.

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, diz ser “uma oportunidade única para todos verificarem no terreno o investimento que a cidade está a fazer neste recinto”.

“Aqui vai nascer, em setembro, o novo parque de Lisboa. Uma área que até há bem pouco tempo era um aterro sanitário e que em breve estará apta a ser usufruída por todos os que a queiram frequentar. É uma obra de e para todos os Lisboetas. E que ficará para o futuro da cidade. A obra nasce por causa da JMJ, mas irá muito além deste evento”, afirma Carlos Moedas.



A visita acontece a menos de dois meses da Jornada Mundial da Juventude, que terá lugar em Lisboa, entre os dias 1 e 6 de agosto.

A entrada será livre e deverá ser feita pela Praça Gago Coutinho.