Polícias concentram-se junto à Escola Prática da Polícia em Santarém

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) realiza uma concentração junto à Escola Prática da Polícia, em Torres Novas, para alertar para as dificuldades da PSP e anunciar protestos para a Jornada Mundial da Juventude.

A concentração, que está agendada para as 17h00, irá seguir-se uma reunião para decidir formas de luta que os polícias vão realizar durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), na primeira semana de agosto.

Segundo o presidente da ASPP, os protestos na JMJ podem passar por manifestações e concentrações, mas vão ser feitos em consciência para os polícias “não serem acusados de irresponsabilidade ou alvo de processos disciplinares”.

Paulo Santos disse à Lusa que o sindicato apresentou uma proposta de alteração às tabelas remuneratórias, mas ainda não obteve qualquer resposta do Ministério da Administração Interna, estando ainda em causa a pré-aposentação, a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a organização do dispositivo da PSP para a Jornada.

A ASPP faz também parte da estrutura que congrega os sindicatos e associações da GNR, SEF, guardas prisionais, Polícia Marítima e ASAE que já anunciou ações de luta para aquela semana de agosto.