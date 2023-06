Dois cirurgiões do Hospital de Faro suspensos por alegada má prática

Dois cirurgiões do Hospital de Faro foram suspensos provisoriamente por seis meses, avançou o jornal Expresso e confirmou o bastonário da Ordem dos Médicos à RTP3. Os médicos são suspeitos de má prática clínica.

"O conselho disciplinar da região Sul da Ordem dos Médicos publicou hoje um edital da suspensão preventiva de dois médicos - o Dr. Pedro Henriques e o Dr. Martins dos Santos - por um período de seis meses, referente ao processo que teve contornos públicos dos casos do serviço de cirurgia do Hospital de Faro", disse o bastonário Carlos Cortes.

O bastonário elogia o "trabalho rigoroso desenvolvido pelo conselho disciplinar da região Sul e, sobretudo, tendo em conta os indícios de alguma gravidade dos casos que foram enviados à Ordem dos Médicos, houve um aspeto de celeridade e que levou a esta suspensão preventiva, por motivos de segurança dos doentes e para permitir que ao conselho disciplinar continuar o seu trabalho rigoroso de análise desses produtos".

Carlos Cortes explica que, em simultâneo, decorre uma investigação da comissão técnica criada pela Ordem dos Médicos para este caso do Hospital de Faro. As conclusões serão enviadas ao conselho disciplinar, o "tribunal" da Ordem dos Médicos, "que é quem tem autoridade para depois se for o caso tomar as devidas decisões sobre estes ou outros médicos".