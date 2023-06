Dessalinizadora em Albufeira é mais cara mas melhor para o ambiente

A escolha do concelho de Albufeira para a construção da futura central de dessalinização de água do mar no Algarve “é mais dispendiosa do que a outra solução, mas o impacto ambiental é inferior”, disse, esta quarta-feira, António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

O também presidente da Câmara de Olhão explicou à Renascença que a outra localização pensada - Alvor, concelho de Portimão - “era numa zona sensível”.

O anúncio foi feito por Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e Ação Climática, no Parlamento, num debate sobre a água, pedido pelo PSD. O governante justificou a escolha pelos “estudos realizados pela Águas de Portugal e que serão entegues para a avaliação de impacte ambiental”.