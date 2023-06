Bastonário. Contratar médicos estrangeiros “é uma desistência do SNS e dos médicos portugueses”

O Bastonário da Ordem do Médicos, Carlos Cortes, afirma que a intenção do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, de contratar médicos estrangeiros para suprir a falta de médicos especialistas, sobretudo médicos de família, é “desistir do Serviço Nacional de saúde e dos médicos portugueses”.

“Fico um bocadinho triste, não é triste, mas surpreendido de o Ministro da Saúde desistir assim, com tanta facilidade dos médicos portugueses e de melhorar as condições de trabalho nas unidades de saúde do país, das condições de formação, para termos mais médicos e especialistas a trabalhar no SNS”, afirma Carlos Cortes.

Cortes considera que “a competitividade e a capacidade de atração do Serviço Nacional de Saúde” é determinante. “Vivemos num mundo diferente, em que os médicos podem estar no SNS, mas podem estar fora do SNS no setor privado. Neste momento, o setor privado está a captar muitos médicos de família, e muito outro seguem o caminho da emigração”, reconhece.