Pesca ilegal. Inspeção está mais apertada e “o crime não compensa”

A inspeção está mais apertada e “o crime não compensa”, diz a secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho. Esta terça-feira, assinala-se o Dia Internacional da Luta contra a Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada.

Em declarações à Renascença, Teresa Coelho faz um balanço da atividade da DGRM - Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

A secretária de Estado das Pescas dá conta de um aumento das ações de inspeção e dos autos de contraordenação levantados por alegadas irregularidades - sendo que nem sempre os autos se traduzem em condenações, porque os pescadores podem apresentar defesa e justificar as situações.

"Ao nível do Sistema Integrado de Fiscalização das Pescas, que integra a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a GNR, a Autoridade Marítima, o Comando Naval e as regiões autónomas, realizam-se por ano cerca de 15 mil inspeções. Só ao nível da DGRM temos entre 250 a 300 inspeções. Realizámos em 2022 mais 20% de inspeções do que em 2021 e o corpo de inspetores aumentou de 11 para 21 inspetores. Fizemos um investimento grande no âmbito do controlo e fiscalização da pesca", sublinha.

O número de autos levantados pela DGRM tem vindo a aumentar nos últimos anos: foram 152 em 2020, 166 em 2021, 233 em 2022 e 86 até maio deste ano.



A secretária de Estado das Pescas avisa que a legislação está "muito mais apertada" e "o crime não compensa". Os infratores arriscam ficar com a licença de pesca suspensa.

A prioridade das autoridades, sublinha, é combater a fuga à venda em lota e a captura de pescado subdimensionado, ou seja, sem o tamanho mínimo estipulado.



"A fuga à lota é mau para todos, porque é uma economia paralela, é prejudicial para quem vende na lota, para quem vende fora de lota, é prejudicial para todo o sistema. A outra prioridade é combater a captura de pescado subdimensionado, porque precisamos de preservar os nossos recursos, porque a preservação dos nossos recursos garante a continuidade da atividade."