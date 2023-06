Mau tempo na Madeira. Inundações e derrocadas em Santa Cruz e Machico

"Os eventos mais significativos e que nos causou alguma preocupação, ainda de forma controlada, são as derrocadas que nos impedem o acesso à Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra, uma derrocada que impede também o acesso a uma pequena localidade no concelho Câmara de Lobos, Fajã das Galinhas e uma queda de um telhado de uma habitação, pelo excesso do peso da água em Santa Cruz e que provocou um desalojado", adianta.

Em declarações à Renascença , António Nunes, presidente do Serviço Regional da Proteção Civil da Madeira, revela terem recebido um total de 71 ocorrências, sobretudo no Funchal, Santa Cruz e Machico.

Em Santa Cruz, também na zona leste, o serviço municipal de proteção civil registou na segunda-feira à noite 19 ocorrências, ao passo que o município de Câmara de Lobos, contíguo ao Funchal a oeste, reportou como ocorrência mais significativa uma derrocada na Fajã das Galinhas, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, que tornou intransitável a estrada de acesso à localidade.

Na segunda-feira, a Câmara Municipal de Machico, no extremo leste da Madeira, indicou que foram registadas várias ocorrências relacionadas com pequenas derrocadas que provocaram o encerramento parcial das estradas, transbordo de ribeiros e ligeiras inundações, mas sem registo de situações de gravidade.

Oito voos cancelados esta terça-feira

Oitos voos de e para o aeroporto da Madeira foram cancelados esta terça-feira devido ao mau tempo que está a afetar a ilha e que levou à emissão de um aviso vermelho por causa da previsão de chuva forte.





De acordo com informação disponível às 07h30 na página da Internet da ANA - Aeroportos de Portugal, nas partidas foram cancelados cinco voos da Azores Airlines, da TAP, Swiss International e Ryanair (dois) e nas chegadas três da Ryanair (dois) e Swiss International.

A ANA- Aeroportos de Portugal indicou na segunda-feira que o aeroporto da Madeira ativou o plano de contingência face ao mau tempo na região.

Na segunda-feira foram cancelados 28 voos e ouros 12 divergiram.

Segundo uma nota divulgada pela ANA, as condições adversas, sobretudo de forte chuva, devem manter-se durante o dia de hoje, tendo sido reforçadas as equipas no terminal para apoio dos passageiros afetados.

A empresa adianta ainda que as unidades de restauração vão funcionar fora do horário normal, o mesmo acontecendo com os balcões de atendimento das companhias aéreas e diferentes empresas.

Ainda de acordo com a ANA, também foi ativada a plataforma InMadeira para tentar garantir alojamento e a empresa está igualmente a trabalhar com diversos parceiros para garantir assistência de enfermagem.

Na nota, a empresa indica que "a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para o aumento da intensidade tempestade durante o dia de hoje.

Devido a esta situação, apelou aos passageiros que tentemconfirmar as respetivas viagens antes de se deslocarem para o aeroporto, evitando aglomerações desnecessárias.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo IPMA e está em vigor até às 15h00 desta terça-feira.