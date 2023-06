Madeira. Mais de 100 ocorrências devido ao mau tempo

O Serviço de Proteção Civil da Madeira registou até às 12h45 desta terça-feira 109 ocorrências causadas pela forte precipitação, devido à passagem da depressão Óscar, que afetou sobretudo os concelhos do Funchal, Santa Cruz, Machico e Câmara de Lobos.

Na informação divulgada, a Proteção Civil adianta que estão mobilizados para estas situações 111 meios e 279 operacionais. As ocorrências dizem respeito, sobretudo, a deslizamentos de terras, quedas de árvores e inundações.

O aviso vermelho emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a costa sul e zonas montanhosas da Madeira, o mais grave de uma escala de três, está em vigor até às 15h00.

"As pessoas devem continuar a adotar os comportamentos adequados a esta situação, seguindo as recomendações emanadas pelas entidades oficiais", lembra a autoridade regional.

36 voos cancelados

Por seu turno, a ANA - Aeroportos de Portugal informou que, devido às condições meteorológicas, a operação aeroportuária na ilha da Madeira está condicionada desde segunda-feira, tendo sido cancelados 36 voos esta terça-feira, entre partidas e chegadas.

O plano de contingência da infraestrutura madeirense mantém-se acionado, com reforço de recursos humanos no terminal para apoiar na informação aos passageiros.

Em coordenação com os diferentes parceiros, o Aeroporto da Madeira também está a assegurar assistência de enfermagem e distribuiu colchões e mantas aos passageiros afetados. Foram igualmente distribuídos alimentos e água por voluntários.

Segundo as previsões do IPMA, as más condições atmosféricas vão prolongar-se até o final da tarde desta terça-feira, pelo que os passageiros são aconselhados a contactarem os operadores e companhias aéreas para informações sobre as suas ligações, evitando deslocações desnecessárias ao aeroporto.

A Direção Regional de Estradas confirmou o encerramento de várias vias devido ao temporal, casos da regional 201 no Caminho dos Pretos, entre Terreiro da Luta e o miradouro do Curral dos Romeiros, consequência de quebradas, e da 207 em Santa Cruz, que liga esta localidade a Santo António da Serra, entre o entroncamento com a 224 e a rotunda existente no lado nascente, devido a alagamento.