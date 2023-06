Machico e Santa Cruz com pequenas inundações e derrocadas

Os concelhos de Machico e Santa Cruz, na Madeira, onde na segunda-feira houve alguns deslizamentos de terra devido ao mau tempo, voltaram durante a noite a ter ocorrências semelhantes, mas sem gravidade, segundo os bombeiros locais.

A agência Lusa tentou, sem sucesso, o contacto entre as 06h00 e as 07h00 com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira para fazer um ponto de situação sobre os eventuais efeitos durante a madrugada devido ao aviso vermelho de mau tempo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Contactados pela Lusa fonte dos Bombeiros Municipais de Machico e a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz adiantaram que durante a noite foram registadas pequenas inundações, derrocadas e quedas de árvores, sem gravidade.