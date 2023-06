Lisboa. Autarquia tem mais 85 ME para habitação municipal

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou nesta terça-feira mais 85 milhões de euros, a juntar aos 40 milhões já existentes, para o plano de intervenção e reabilitação em habitação municipal.

"Tínhamos já o maior pacote de investimento. Tínhamos 40 milhões de euros para os bairros municipais. Quando chegámos (à presidência da câmara), a senhora vereadora (da Habitação) disse haver duas mil pessoas em Lisboa que não viviam em condições dignas e este pacote de investimento de 40 milhões mais 85 milhões de euros não é só para construção nova, mas é também para os imóveis que estavam fechados e abandonados", disse Carlos Moedas.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa falava no Bairro dos Alfinetes, na freguesia lisboeta de Marvila, aquando do arranque do programa Morar Melhor, no âmbito do qual serão feitas obras de reabilitação em 11 bairros municipais.

De acordo com Carlos Moedas, os 85 milhões de euros nesta terça-feira anunciados são parte do PRR - Plano Recuperação e Resiliência -, do Governo, através do programa 1º Direito, e também parte da Câmara de Lisboa.

O autarca lembrou que, das duas mil habitações devolutas existentes em Lisboa, já foram entregues 500, sendo meta para este ano chegar às 800.



Mais de mil pessoas receberam casa nova em ano e meio

"Ontem (segunda-feira), chegámos às 1.148 chaves entregues em Lisboa. De todos os projetos de habitação, penso que é um sucesso muito grande, neste ano e meio, ajudarmos 1.148 pessoas, dando-lhes uma chave de sua casa", frisou.

O presidente da câmara lisboeta lembrou ainda que a autarquia vai "pagar parte da renda da casa" a outras mil pessoas.

Investimento também em elevadores

Nas intervenções previstas no programa Morar Melhor, que a empresa Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa - vai fazer em 11 bairros, 129 edifícios e mais de duas mil frações, estão também intervenções em elevadores.

De acordo com Carlos Moedas, há uma dotação de "4 milhões de euros para investir só em elevadores", que são, segundo o autarca, das maiores queixas dos habitantes, por estarem muitas vezes avariados.