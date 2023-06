Falha de energia está a causar quebras na internet

Falhas no serviço de internet estão esta terça-feira à tarde a provocar problemas de acesso a vários sites em Portugal.

Na origem do problema estará a falha de energia num fornecedor externo, a empresa de centro de dados Equinix, apurou a Renascença.

“Devido a falhas persistentes no fornecimento público de energia, houve uma interrupção momentânea do serviço na LS1 International Business Exchange (IBX) de Portugal na terça-feira, 6 de junho, que afetou alguns serviços locais da Equinix. No entanto, a situação já está sob controle e todos os serviços foram rapidamente restabelecidos”, refere a Equinix em resposta enviada à Renascença.

O site Downdetector , que monitoriza problemas na internet, dá conta de picos de queixas nas operadoras Meo, Nos, Vodafone e Nowo durante a tarde desta terça-feira.

Os problemas na ligação à Internet estão a afetar bancos, tribunais e a rede na Assembleia da República, entre outros sites.

A rede informática do sistema de Justiça, incluindo os tribunais, está inoperacional, motivando o adiamento de julgamentos e outras diligências, adiantou à Lusa fonte judicial.

Segundo a fonte, “todos os organismos” da Justiça “estão em baixo”, desconhecendo-se para já a origem da falha generalizada.



De acordo com fonte policial, estão a registar-se constrangimentos na rede de comunicações do país, estando a situação a ser analisada para apurar a sua extensão e origem.



O serviço Caixadireta não está a funcionar devido a uma avaria, estando a Caixa Geral de Depósitos (CGD) a trabalhar de forma a resolver o problema o mais brevemente possível, disse fonte oficial do banco público.



[notícia atualizada às 18h10]