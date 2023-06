Enfermeiros "despedidos" em Penafiel exigem readmissão

Trinta e um enfermeiros que não viram renovados os seus contratos de trabalho no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa exigiram nesta terça-feira, junto ao hospital de Penafiel, a sua readmissão, mas com vínculo efetivo.

"O que estamos a exigir é a readmissão destes enfermeiros com vínculo efetivo, porque eles estão cá a dar resposta a necessidades permanentes", disse à Lusa Fátima Monteiro, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

Segundo a sindicalista, aqueles profissionais tinham contratos desde novembro, mas ficaram sem trabalho, "por o Ministério das Finanças não ter aprovado a sua contratação".

"Este hospital contratou-os ao abrigo do plano de contingência, sempre com a expetativa de que o Governo em geral disponibilizasse verba para os poder contratar. O Ministério da Saúde deu um aval positivo, mas o Ministério das Finanças mandou-os para o desemprego", lamentou Fátima Monteiro.