Depressão Óscar faz-se sentir nos Açores e provocou 36 ocorrências

A depressão Óscar também causou estragos no arquipélago dos Açores. A Proteção Civil local atualizou para 36 as ocorrências, todas registadas na ilha de São Miguel e sem feridos a registar.

Estas situações estão relacionadas com inundações em vias e habitações, além de quedas de árvores, de estruturas e muros.

Na resposta às ocorrências têm estado os Bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas, Serviços Municipais de Proteção Civil, Polícia de Segurança Pública (PSP) e EDA - Eletricidade dos Açores, sob a coordenação do SRPCBA.

Segundo a Proteção Civil, os concelhos mais afetados foram os de Ponta Delgada, Lagoa, Vila Franca do Campo e Povoação.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos para São Miguel e Santa Maria por causa do vento (direção do quadrante norte) até às 21h00 desta terça-feira. Estas duas ilhas estão ainda sob aviso amarelo até às 6h00 da manhã de quarta-feira, por causa das previsões de chuva, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Foi ainda emitido aviso amarelo para o grupo central do arquipélago (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) até às 00h00 de quarta-feira, devido à chuva que poderá ser forte acompanhada de trovoada.

A depressão Óscar faz-se sentir nos Açores depois de já ter causado estragos no Arquipélago da Madeira, (cerca de 136 ocorrências).