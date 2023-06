Caso Jéssica. Filho da alegada ama diz que mãe “era um pouco desacertada”

Eduardo Montes, o filho da alegada ama de Jéssica, a menina que morreu em Setúbal, em 2022, vítima de maus-tratos, descreveu, esta terça-feira, a mãe como “um pouco desconcertada” a quem não confiava para cuidar dos seus filhos.

Ela “era um pouco desacertada”, reconheceu Eduardo Montes durante a sessão que decorreu esta terça-feira no tribunal de Setúbal.

“Em termos de responsabilidade confiava mais no meu pai”, acrescentou o arguido que, em resposta ao advogado João Murta Xavier, defensor do seu pai no processo, explicou que “às vezes deixava os filhos ao cuidado do pai e nunca da mãe”.

Ouvido pelo tribunal de Setúbal, o arguido, o único do processo que permanece em liberdade, disse, ainda, que não conhecia Jéssica e nunca a tinha visto antes.

Eduardo Montes explicou que, na altura, perguntou à mãe, Ana Pinto quem era a criança e que lhe foi dito que era filha de uma amiga que tinha de trabalhar e não podia ficar com a menor.

Já quanto mãe da menina, Inês Sanches, Eduardo Montes identificou-a como amiga da sua mãe.

“A Inês conheço há uns oito anos. Era amiga da minha mãe. Via-as sempre juntas. E cheguei a vê-la na casa da minha mãe umas três ou quatro vezes. A minha irmã também era amiga dela”, contou durante a sessão do julgamento que decorre, esta terça-feira, no tribunal de Setúbal.

Eduardo Montes garantiu, ainda, que nunca permitiria mal tratar uma criança, rejeitando, assim, a acusação de violação agravada.

“Eu não fiz”, referindo-se à alegada violação. “Sou pai de três filhos e nunca ia deixar tratarem mal uma criança”, assegurou o arguido que disse não ter ouvido qualquer barulho ou gritos no apartamento da mãe que vivia por baixo dele.

Ao tribunal, Eduardo Montes, que responde por um crime de violação agravado e um crime de tráfico de estupefacientes agravado, admitiu ser consumidor de haxixe, mas nunca ter traficado ou consumido outra substância.

Jéssica de 3 anos morreu em 2022 vítima de maus-tratos que lhe foram infligidos durante vários dias quando esteve ao cuidado de Ana Pinto, alegada ama.

A mãe da menina , Inês Sanches que não quis prestar declarações ao Tribunal é acusada dos crimes de homicídio qualificado e de ofensas à integridade física qualificada por omissão.

Ana Pinto, a suposta ama e a filha Esmeralda Pinto Montes que, também optaram pelo silêncio, estão acusados de homicídio qualificado consumado, rapto e coação agravados. Tal como o marido de Ana Pinto, Justo Ribeiro Montes.

Estes três arguidos, bem como Eduardo Montes, filho de Ana Pinto, estão ainda acusados de um crime de violação agravado e de tráfico de estupefacientes agravado.