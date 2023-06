Advogados admitem "parar a Justiça"

"Entendeu a AG que é importante a OA exercer o seu direito de resistência contra esta iniquidade a ser preparada pelo Governo", disse a bastonária, acrescentando que a reunião "foi muito participada" e que dela saíram "várias medidas aprovadas" que serão tomadas "à medida das necessidades", uma vez que a OA continua sem conhecer o texto da proposta de lei do Governo para alterar os Estatutos da Ordem.

"Admitimos fazer parar a Justiça, é uma advertência que a OA está a fazer ao Governo", disse à Lusa a bastonária dos advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro , sobre os resultados da Assembleia-Geral (AG) extraordinária convocada para hoje e que entre as 15h00 e as 20h40 debateu medidas para combater uma eventual proposta de alteração ao Estatuto da OA que retire ou diminua competências da classe profissional.

Mais de 2.200 advogados mandataram hoje a Ordem dos Advogados (OA) e a bastonária para adotar medidas e "fazer parar a Justiça" se a proposta do Governo de alteração aos estatutos não respeitar os princípios da profissão.

Quando esse documento chegar ao conhecimento da OA, será analisado e as medidas serão adotadas na proporção da gravidade do que estiver contido no texto, explicou Fernanda de Almeida Pinheiro.

A bastonária referiu o "voto de confiança" da AG no Conselho Geral da OA e em si própria, tendo a assembleia mandatado a Ordem para "adotar e executar quaisquer diligências e medidas de afirmação do Estado de Direito e de resistência ao desmantelamento do mandato forense e proteção jurídica ancorados na Constituição".

Os Estatutos das ordens profissionais estão a ser revistos na sequência da alteração da lei que regula estas instituições.

Entre as preocupações da OA estão a possibilidade de o acesso à Ordem deixar de ser exclusivo a licenciados em Direito, bem como questões relacionadas com o sigilo profissional e a relação entre cliente e advogado.

Em 14 de abril, em declarações à Lusa, a bastonária já tinha manifestado fortes preocupações com a eventual proposta de alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados que está a ser preparada pelo Governo, quando nas reuniões com responsáveis do Ministério da Justiça (MJ) para preparar essa proposta surgiu a possibilidade de o acesso à profissão vir a ser aberto a não licenciados em Direito, algo que Fernanda de Almeida Pinheiro se apressou a classificar como inaceitável.

Duas semanas depois das declarações iniciais sobre a matéria, depois de o assunto ressurgir na comunicação social, o MJ acabaria por negar essa possibilidade, afirmando ser "totalmente falso" que a licenciatura em Direito deixasse de ser condição de acesso.