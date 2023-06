JMJ Lisboa. Mais de 8 mil árvores plantadas por todo o mundo

São já 8 239 árvores plantadas pela plataforma mundial 'Global Tree Initiative' e dedicadas à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023.

Neste Dia Mundial do Ambiente, esta é uma forma de reafirmar o compromisso de sustentabilidade afirmado desde o início desta iniciativa pela Fundação JMJ Lisboa 2023.

Os números, que irão crescer ao longo de toda a caminhada até ao maior encontro mundial do Papa com os jovens, representam já um acréscimo de 20% face ao último balanço feito, no início de junho, e partilhado com todos os órgãos de Comunicação Social.

De acordo com os dados da Global Tree Initiative há novas árvores plantadas e dedicadas à JMJ Lisboa 2023 pelo mundo todo, de Portugal a Espanha, passando por França, Índia, Austrália, Angola, Guiné ou Brasil.

A Jornada Mundial da Juventude correrá em Lisboa entre os dias 1 e 6 de agosto.