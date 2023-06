Homem invade escola e esfaqueia aluno em Almada

Um aluno foi esfaqueado e sofreu ferimentos ligeiros quando um homem armado com uma arma branca invadiu esta segunda-feira a escola Secundária Professor Ruy Luís Gomes, no Laranjeiro, no concelho de Almada.



O suspeito, um homem de 30 anos, foi detido pelas 11h20. É suspeito dos crimes de “introdução em lugar vedado ao público, agressão com arma branca e ameaça a funcionário”, adianta a PSP, em comunicado.

O homem, munido de uma faca, saltou o gradeamento da escola, ameaçou um funcionário e provocou “um corte na mão de um aluno de 15 anos que o tentou conter”, relata a Polícia.

O suspeito, que alegou querer entrar na escola para jogar à bola com os alunos, fugiu após as agressões.

“No entanto, foi prontamente detido nas imediações daquele estabelecimento pelos polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Almada, sendo recuperada a faca que o mesmo havia deitado fora durante o percurso de fuga”, adianta a PSP.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal de Almada, na terça-feira, pelas 10h00.