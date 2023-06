Greve parcial de um mês dos revisores da CP começa esta segunda-feira

A CP alerta para perturbações entre as 00h00 horas desta segunda-feira e as 23h59 horas de cinco de julho devido a nova greve, desta vez parcial, convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).

“Informamos que, por motivo de greve convocada pelo sindicato SFRCI, para o período compreendido entre as 00h00 do dia 5 de junho e as 23h59 do dia 5 de julho de 2023, preveem-se perturbações na circulação ferroviária, em todos os serviços, com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período da greve, a 4 de junho e a 6 de julho”, avisou a operadora, no seu site.

Na mesma nota, a CP publica ligações para listas de comboios que prevê vir a cancelar por causa da greve entre os dias 4 e 12 de junho, nos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional e urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.

Num acórdão publicado pelo Conselho Económico e Social (CES) ficaram fixados serviços mínimos apenas no caso dos “serviços necessários à segurança e manutenção do equipamento e das instalações, bem como os serviços de emergência que, em caso de força maior, reclamem a utilização dos meios disponibilizados pela CP”, assim como nos comboios de socorro e na garantia de que “todas as composições que tenham iniciado a sua marcha deverão ser conduzidas ao seu destino e ser devidamente estacionadas em condições de segurança da própria composição e da eventual circulação”.

Na reunião para fixação de serviços mínimos, que teve lugar na Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), o representante do sindicato salientou que “se trata de uma greve parcial, não excedendo, em regra, mais de duas horas por dia, pelo que não se justificaria decretar serviços mínimos”.

A CP, por seu turno, tinha pedido serviços mínimos de 50% nos comboios regionais e de 75% para os urbanos de Coimbra, o que justificou, segundo o acórdão, como forma de garantir “a comodidade dos passageiros”.

O SFRCI cumpriu, na passada quarta-feira uma greve de 24 horas que levou à supressão de centenas de comboios. O sindicato contesta o que diz ser a “falta e equidade na CP” e teme que sejam colocados em causa os postos de trabalho. A operadora já veio garantir que isso não irá acontecer, tendo chegado a acordo com os restantes sindicatos.

No seu aviso agora publicado, a CP recordou que “aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”.

A troca ou o reembolso podem ser efetuados no site da transportadora “até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras”. Passado esse prazo e até 10 dias depois do final da greve o cliente pode pedir o reembolso através de um formulário online.