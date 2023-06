Depressão Óscar. Madeira prepara-se para o mau tempo

A chuva forte levou nesta segunda-feira ao encerramento das escolas na Região Autónoma da Madeira.

Devido ao aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a secretaria regional da educação pediu aos pais para irem buscar os filhos mais cedo e o mesmo apelo foi feito pelos diversos estabelecimentos de ensino.

De acordo com as previsões do Instituto do Mar e Atmosfera, a precipitação vai ser mais intensa a partir das 18h00 desta segunda-feira, devido à passagem da depressão Óscar, que colocou as zonas montanhosas e a costa sul, sob aviso vermelho, o mais grave do IPMA, aviso que se mantém até às 15h00 de amanhã.

Devido ao mau tempo, no aeroporto do Funchal, foram esta tarde cancelados quatro voos, sendo três chegadas e uma partida.

A Proteção Civil pede à população prudência e que reduza ao máximo quaisquer deslocações.

A Capitania do Funchal emite também um aviso de mau tempo, de sinal 6, para a orla marítima da Madeira.

O aviso corresponde a vento a soprar entre os 51 e os 62 quilómetros/hora, sendo pedido aos proprietários e armadores das embarcações que adotem medidas preventivas.

O aviso está em vigor até as 6h de terça-feira, indica a capitania.

No concelho de Machico, a Proteção Civil colocou esta tarde no terreno duas equipas em permanente patrulhamento que identifiquem situações que careçam de uma intervenção imediata.

As equipas vão percorrer, até às 12 horas desta terça-feira, as cinco freguesias do concelho com um veículo de primeira intervenção.

De prontidão estão o Gabinete de Apoio Social da autarquia e o centro de acolhimento, que funciona na Casa da Música e que tem capacidade para uma resposta imediata caso seja necessário realojar algum residente no concelho.

A chuva forte vai também chegar aos Açores, a partir das 21h00, e com maior incidência no grupo oriental.