Depressão Óscar. Escolas fechadas terça-feira na Madeira

Os serviços administrativos da Câmara do Funchal, museus, espaços culturais, recreativos e desportivos vão estar encerrados na terça-feira para reduzir a circulação de pessoas no concelho, devido às previsões de mau tempo para a Madeira.

As autoridades decidiram "suspender a atividade letiva em todas as escolas e em todos os níveis de ensino na ilha da Madeira esta terça-feira (6 de junho)".

A decisão de encerrar as escolas no arquipélago foi tomada "após contacto mantido, ao início desta noite, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para uma atualização das previsões meteorológicas relativas à passagem da Depressão Óscar".

As escolas vão estar fechadas amanhã, terça-feira, na ilha da Madeira, devido à passagem da depressão Óscar.

A queda de chuva ultrapassou esta segunda-feira o nível de aviso vermelho em três pontos nas serras sobranceiras à cidade do Funchal, na Madeira, indicou o delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Victor Prior.

O responsável explicou, em declarações à agência Lusa, que o limite de 60 litros por metro quadrado em seis horas (60 mm/6 h) foi ultrapassado no Chão do Areeiro, a 1.500 metros de altitude, onde a precipitação atingiu 117 mm, e no Pico Alto, a 1.100 metros de altitude, que registou 110 mm.



A operação no aeroporto do Funchal está condicionada devido ao mau tempo. Desde o início da tarde desta segunda-feira, foram cancelados 25 voos, entre partidas e chegadas.

Há ainda oito voos que divergiram para outros destinos por causa da chuva e do nevoeiro que se fazem sentir na zona do aeroporto do Funchal.