Bloco de partos de Portimão recorre a médicos de outros hospitais do país para assegurar verão

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) garante que o funcionamento do bloco de partos do Hospital de Portimão está assegurado, nomeadamente no período do verão.

Para tal, a DE-SNS esclarece, em comunicado, que foi necessário recorrer a médicos especialistas e internos, vindos de várias instituições do país, como por exemplo o Hospital Senhora de Oliveira de Guimarães e também o de Santa Maria, em Lisboa.

"O apoio dedicado dos médicos do SNS e o empenho acrescido dos profissionais de saúde do CHUA [Centro Hospitalar Universitário do Algarve] permitirá manter uma resposta estruturada e consistente no Algarve, com a abertura ininterrupta do bloco de partos na Unidade Hospitalar de Faro e a manutenção da forma de funcionamento da Unidade Hospitalar de Portimão, com suspensão de atividade em fins de semana alternados, durante o período sazonal de verão."

Deste modo, durante o verão - mais concretamente, entre junho e setembro -, o bloco de partos do Hospital de Portimão vai fechar dois fins de semana por mês.



A direção do SNS prevê ainda que o plano de verão das urgências pediátricas de todo o país fique concluído até 15 de junho.