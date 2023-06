Urgências pediátricas. SNS deve concluir plano sazonal até 15 de junho

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deve concluir até 15 de junho a elaboração do plano sazonal para o verão das urgências pediátricas, lê-se num comunicado oficial.

O texto refere que estão a serem avaliadas as "necessidades de resposta, os recursos disponíveis, as distâncias/tempo, a diferenciação necessária, o plano para as Jornadas Mundiais da Juventude e, acima de tudo, a capacidade de colaboração entre hospitais".

"O atual mapa de funcionamento de urgências de pediatria está em vigor até ao final de junho de 2023 e será atualizado para o período julho a setembro de 2023", lê-se.

Assegurado funcionamento de bloco de partos em Portimão

Num comunicado à parte, a Direção Executiva do SNS aponta que está assegurado o funcionamento do bloco de partos do Hospital de Portimão, "através da integração de especialistas e Internos de Formação Específica de várias instituições do SNS, desde o Hospital Senhora de Oliveira de Guimarães até ao Hospital Santa Maria".

"O apoio dedicado dos médicos do SNS e o empenho acrescido dos profissionais de saúde do CHUA, permitirá manter uma resposta estruturada e consistente no Algarve, com a abertura ininterrupta do bloco de partos na Unidade Hospitalar de Faro e a manutenção da forma de funcionamento da Unidade Hospitalar de Portimão, com suspensão de atividade em fins-de-semana alternados, durante o período sazonal de verão, conforme consta do plano já apresentado", explica o texto.

O comunicado realça que os cuidados de saúde primários "prestarão apoio na resposta aos utentes com doença aguda, mitigando o recurso ao serviço de urgência".

"As limitações ao funcionamento do bloco de partos da Unidade Hospitalar de Portimão decorreram da incapacidade de assegurar recursos humanos médicos de pediatria, fruto de ausências por parentalidade e imponderáveis motivados por doença", reitera a mensagem oficial.