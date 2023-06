Taça de Portugal. Sete detidos pela ASAE por especulação na venda de bilhetes

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve este domingo sete pessoas, das quais dois menores de idade, por especulação na venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal em futebol, que decorre no Estádio Nacional do Jamor.

"No decorrer da ação foram apreendidos 27 títulos de ingressos com valores faciais de 20Euro, 25Euro e 35Euro, que estariam a ser comercializados a preços muito acima do valor apresentado, com valores especulados que oscilavam entre 40Euro e 120Euro por bilhete, assim constituindo vantagens indevidas de elevado valor", adiantou a ASAE em comunicado hoje divulgado.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência (TIR) e notificados para comparência em tribunal.

"Em relação aos menores, foi elaborada participação ao Tribunal de Família e menores da área de residência e, após elaboração de expediente, um dos menores foi entregue a um familiar uma vez que os pais se encontravam ausentes do país", explicou a ASAE.

"A ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punível com pena de prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias", lembra a autoridade no comunicado.

Na ação de hoje a ASAE deteve também uma pessoa por crime de contrafação, tendo apreendido "383 artigos de vestuário contrafeito, ostentando a marca FCP (Futebol Clube do Porto) no valor de 3.150Euro".

Futebol Clube do Porto (FCP) e Sporting Clube de Braga (SCB) disputam hoje a final da Taça de Portugal em futebol masculino sénior, num jogo que começou às 17:15 no Estádio Nacional do Jamor.