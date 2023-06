Mau tempo. Madeira sob aviso vermelho já esta segunda-feira

O IPMA coloca este domingo sete distritos do continente sob aviso amarelo. Volta, assim, a haver chuva e trovoada, sobretudo no interior norte e centro do país.

À Renascença, o meteorologista Pedro Sousa diz que podemos esperar precipitação por vezes forte e trovoadas na próxima semana. De resto, o Instituto do Mar e da Atmosfera acabou de colocar o arquipélago da Madeira sob aviso vermelho já a partir desta segunda-feira.

O aviso vai estar em vigor a partir do meio-dia e até às nove da noite.

Vai ser mais uma semana de chuva, que pode ser muito forte a partir de quarta-feira, devido a uma depressão anormal para esta altura do ano. Começa nos Açores, passa pela Madeira e a seguir aproxima-se do Continente.

No entanto, Pedro Sousa admite que a depressão chegue ao continente já com fraca expressão.

Apesar disso, as temperaturas vão subir. Ter trovoadas nesta altura "não é incomum". Episodios de trovoadas durante a tarde são até normais para esta época do ano, mas o anticiclone "intenso e persistente nas ilhas britânicas" favorece "um fluxo mais anómalo e persistente a sul".