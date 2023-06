Já está em fase de rescaldo o incêndio que, esta madrugada, deflagrou num prédio devoluto na avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa.

Não há vítimas, nem outros edifícios afetados.



Segundo o regimento dos Bombeiros Sapadores locais, os bombeiros estão ainda no local em operações de rescaldo, neste que foi classificado como um incêndio de "grandes proporções" porque alastrou a todo o edifício.

As autoridades ainda estão a avaliar as consequências do fogo.