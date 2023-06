Jovem de 18 anos morre em despiste de moto em Ponte de Lima

Um jovem de 18 anos morreu este domingo, após despistar-se de moto em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, disseram à Lusa o Comando Sub-Regional do Alto Minho e os bombeiros locais.

Segundo as fontes, foram tentadas, sem sucesso, manobras de reanimação e o óbito foi declarado no local.

O despiste aconteceu às 14h35 na Estrada Nacional 307, na freguesia de Serdedelo, em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

No local do acidente, que teve como único envolvido a vítima mortal, estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e a GNR.