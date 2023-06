Colisão entre duas viaturas causou um morto em Sines

Um homem morreu hoje na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras na Estrada Nacional (EN) 120-1, perto de Sines, no distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do sub-comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral avançou que o alerta para o acidente foi dado cerca das 14:58, envolvendo duas viaturas ligeiras.

O sinistro causou uma vítima mortal, "um homem na casa dos 40 anos", cujo corpo foi transportado para a morgue do Instituto de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, revelou.

Segundo a mesma fonte, o acidente causou ainda "dois feridos ligeiros", transportados para o HLA.

Após o alerta para o acidente, a circulação rodoviária no troço da EN120-1 onde ocorreu a colisão esteve interrompida ao trânsito, nos dois sentidos, até "cerca das 17:40".

No local do acidente estiveram 17 operacionais, apoiados por quatro veículos dos bombeiros de Sines, Santiago do Cacém e Cercal do Alentejo, além da GNR e elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidente de Viação, e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

