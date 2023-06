Mau tempo. Dez distritos do norte e centro sob aviso amarelo

Portugal tem dez distritos do norte e centro sob aviso amarelo devido a aguaceiros e trovoada, segundo o IPMA.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 deste sábado devido à possibilidade de aguaceiros fortes e trovoada.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre as 12h00 e as 21h00 de hoje, naqueles dez distritos podem ocorrer aguaceiros, por vezes fortes, e que poderão ser ocasionalmente de granizo.

Os 10 dez distritos estão também sob aviso amarelo devido à possibilidade de ocorrência de trovoada.