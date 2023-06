Venda de carros elétricos mais do que duplica até maio

O mercado de veículos elétricos ligeiros de passageiros aumentou, nos primeiros cinco meses do ano, 126,9%, tendo sido matriculados 13.783 unidades, de acordo com dados divulgados esta sexta-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

Num comunicado, a entidade destacou que, “observando os veículos elétricos, em maio de 2023 registou-se um aumento de 157,1% em comparação com o mesmo mês de 2022, tendo sido matriculados 3.378 ligeiros de passageiros novos”, sendo que nos primeiros cinco meses de 2023 houve um crescimento de 126,9%, face ao mesmo período do ano anterior, para 13.783 unidades.

Considerando os automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, 'plug-in' e híbridos elétricos, no mês de maio foram “matriculados em Portugal 8.299 automóveis”, um valor superior em 86% ao mesmo mês do ano anterior. Paralelamente, “de janeiro a maio de 2023 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros deste tipo totalizaram 37.360 unidades”, uma variação positiva de 68,4% em termos homólogos.

No que diz respeito aos veículos ligeiros de mercadorias, o mercado de elétricos, plug-in' e híbridos elétricos registou, em maio, “uma evolução positiva de 249% face ao mês homólogo do ano de 2022, situando-se em 178 unidades matriculadas”, destacou a ACAP, acrescentando que em termos acumulados, o mercado totalizou 920 unidades, “um crescimento de 186,6% face ao mesmo período do ano de 2022”.

Quanto aos veículos ligeiros de mercadorias novos elétricos, no mês de maio houve um aumento de 304,5% e nos primeiros cinco meses do ano o crescimento foi de 193,6%, revelou a ACAP.

Por fim, nos veículos pesados, um mercado que inclui veículos de passageiros e de mercadorias, em maio “matricularam-se 33 veículos pesados elétricos (BEV) novos” e, em termos acumulados, “verificou-se um crescimento de 231,3% face ao mesmo período do ano anterior, tendo sido matriculados 106 veículos”, disse a associação.