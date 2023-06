Um mês de greves na CP. Saiba que comboios podem ser suprimidos

A CP alerta os passageiros para supressões de comboios devido a greves convocadas entre 5 de junho e 5 de julho.



Em causa está uma paralisação convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), que representa os revisores.

Os efeitos da greve deverão começar-se a ser sentidos pelos passageiros já a partir de domingo.

"Informamos que, por motivo de greve convocada pelo sindicato SFRCI, para o período compreendido entre as 00h00 do dia 5 de junho e as 23h59 do dia 5 de julho de 2023, preveem-se perturbações na circulação ferroviária, em todos os serviços, com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período da greve, a 4 de junho e a 6 de julho", refere um comunicado publicado no site da CP.



Os clientes que compraram bilhete para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, podem pedir o reembolso, "no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", explica a CP.



O reembolso ou troca podem ser efetuados em myCP na área “Os seus bilhetes” (para bilhetes adquiridos na Bilheteira Online e App CP) até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras.

Passado esse prazo, e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online “Reembolso por Atraso ou Supressão”, com o envio da digitalização do original do bilhete.

A CP chegou na semana passada a acordo com três sindicatos, mas não com o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante.

A CP lamenta eventuais incómodos para os passageiros devido a esta mês de greves.

Previsão dos comboios a suprimir: