TAP. Comissão de inquérito ouve secretário de Estado das Finanças

O atual secretário de Estado das Finanças vai ser ouvido, esta sexta-feira, na comissão de inquérito à TAP, enquanto ex-secretário de Estado do Tesouro (março a dezembro de 2022) e das Finanças (junho de 2020 a março de 2022).

João Nuno Mendes coordenou o grupo de trabalho criado para a negociação do auxílio de emergência à TAP entre maio e 15 de junho de 2020, altura em que iniciou funções como secretário de Estado das Finanças do 22.º Governo Constitucional, na equipa ministerial de João Leão.

Já no atual Governo de maioria absoluta do PS, João Nuno Mendes integrou a equipa de Fernando Medina, inicialmente a desempenhar funções de secretário de Estado do Tesouro, entre março e dezembro de 2022.

Desta forma, é expectável que os deputados questionem o governante não só sobre a intervenção do Estado na TAP em 2020, mas também sobre Alexandra Reis, que integrava a sua equipa quando veio a público a polémica indemnização de meio milhão de euros que recebeu pela saída antecipada da companhia aérea, que levou à constituição desta comissão de inquérito.