Português ganha segundo prémio do Euromilhões

Um apostador com boletim registado em Portugal ganhou o segundo prémio do Euromilhões sorteado esta sexta-feira, 2 de junho, indica o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.

Cerca de 172 mil euros, menos impostos, é quando o "sortudo" vai arrecadar ao acertar no segundo prémio do Euromilhões.

Em jogo no primeiro prémio estava um "superjackpot" de 130 milhões de euros, que vai para um apostador com boletim registado no estrangeiro.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.



