Nova ligação Porto-Gaia vai chamar-se Ponte Ferreirinha

Ponte da Ferreirinha é o novo escolhido para a nova travessia que vai nascer no Rio Douro, entre o Porto e Vila Nova de Gaia.

O anúncio foi feito esta sexta-feira na conferência dos 135 anos do Jornal de Notícias.

O nome Ponte da Ferreirinha é uma homenagem a Dona António Adelaide Ferreira, a marcante empresária do Vinho do Porto.



A designação foi escolhida através de uma votação, promovida pelas autarquias do Porto e de Gaia, Ministério do Ambiente e Jornal de Notícias, em que participaram 12 mil pessoas.

Ponte da Ferreirinha ganhou com 45% dos votos.



A ponte vai lugar a zona do Campo Alegre, no Porto, à da Arrábida, em Vila Nova de Gaia, e além do canal para o metro, contará com ciclovia e espaço para circulação pedonal.