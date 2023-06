O Ministério da Saúde garante que não há atrasos na compra de vacinas que integram o Plano Nacional de Vacinação e que a sua aquisição está em fase avançada de adjudicação.

“O procedimento de aquisição de vacinas e tuberculinas no âmbito do Programa Nacional de Vacinação para o ano de 2023 está em curso, em fase avançada de adjudicação, e ficará concluído a meio da próxima semana”, lê-se na resposta enviada à Renascença.

O Ministério esclarece ainda que uma coisa é não estarem compradas, outra é não terem aberto os concursos, indicando que “estão abertos há quase duas semanas”.

A resposta do gabinete de Manuel Pizarro surge após afirmações de Gustavo Tato Borges à Renascença, dando conta que a compra de vacinas estaria à espera de luz verde do Ministério de Fernando Medina, há mais de seis meses.

“Há uma autorização, por parte do senhor ministro das Finanças, em falta, também, há mais de seis meses, para que este ano possamos ter as vacinas do PNV adquiridas pela Direção Geral da Saúde”, disse Tato Borges.

Questionado pela Renascença sobre se falta o aval do Ministério das Finanças para a aquisição de vacinas, o gabinete de Manuel Pizarro garante que “não”, admitindo, no entanto, que faltava “antes do lançamento do curso”.