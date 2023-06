Internamentos sociais sobem 60% e podem custar mais de 226 milhões ao Estado

Os internamentos sociais em março subiram 60% face ao período homólogo do ano passado. São cerca de 1.675 pessoas internadas de forma inapropriada nos hospitais portugueses.

Os dados são do sétimo Barómetro de Internamentos Sociais, realizado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) em parceria com a EY e com o apoio institucional da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) e da Associação dos Profissionais de Serviço Social (APSS) e conhecido esta sexta-feira.

O relatório indica que os internamentos sociais representavam, em março, 9,4% do total dos internamentos nos hospitais públicos. Estes internamentos devem acabar por ter um custo ao Estado superior a 226 milhões de euros, em 2023.

Lisboa e Vale do Tejo (34%) e Norte (45%) são as regiões com maiores taxas de internamentos inapropriados, sendo responsáveis, em conjunto, por mais de oito em cada dez casos de pacientes internados nesta circunstância.



"Os dados dão conta de um total de 102.807 dias de internamentos inapropriados (mais 228% face à sexta edição do Barómetro), um número que espelha o elevado impacto deste fenómeno no prolongamento da ocupação das camas em ambiente hospitalar, assim como no aumento dos tempos de espera para internamentos programados, resultando na degradação dos cuidados de saúde", diz o levantamento da APAH.