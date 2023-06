Final da Taça de Portugal. PSP quer operação "limpa e tranquila"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou nesta sexta-feira que espera uma "operação limpa e tranquila" na final da Taça de Portugal em futebol, que vai ser disputada no domingo entre Sporting de Braga e FC Porto, no Estádio Nacional.

Foi no palco da final da Taça de Portugal, no imaculado relvado do Estádio Nacional, que a intendente Ana Cristina, comandante da Divisão Policial de Oeiras, partilhou as linhas orientadores para o jogo.

"Parabenizo as duas equipas pela chegada à final, que seja um bom duelo em termos futebolísticos. Relativamente à operação de segurança, pretendemos que tenha bons resultados, que seja uma operação limpa, tranquila e que os adeptos se dirijam ao estádio na maior segurança. Que a Taça de Portugal seja uma festividade e uma referência, como é todos os anos", começou por adiantar a intendente.

Jogo é de "risco elevado", diz PSP

A PSP, em conjunto com a entidade promotora, a Federação Portuguesa de Futebol, desenvolveu no último mês e meio um conjunto de ações, segundo a comandante, para preparar o evento, dispondo de um "efetivo que vai contemplar um conjunto de valências da polícia para garantir que este jogo, que é de risco elevado, tenha o máximo de segurança, conforto e tranquilidade para os adeptos."

"As unidades vão desde as unidades especiais da polícia, da patrulha, das equipas de intervenção rápida, as equipas de prevenção e reação criminal, de investigação criminal, de trânsito, rodoviária, etc, todas estarão no terreno para garantir a segurança", especificou.

Apesar de não adiantar o número de efetivos alocados para a final da Taça de Portugal, agendada para domingo, às 17:15, no Estádio Nacional, a intendente Ana Cristina garante ser um "número ajustado, confortável e razoável" para preservar a ordem pública e a segurança das pessoas.

Adeptos devem chegar cedo e zelar pela segurança

Além de alertar para a "importância de os adeptos chegarem cedo e adotarem comportamentos de segurança", naquela que "é uma festa familiar e que vai muito para além do futebol, proporcionando piqueniques e a participação de crianças", a comandante da Divisão Policial de Oeiras avançou com a localização prevista para os adeptos das duas equipas.

"O Sporting de Braga ficará colocado no topo sul, a deslocação de adeptos será feita pela CREL e ficarão estacionados no parque 1. Relativamente ao FC Porto, a deslocação na reta final será feita pela A5 e os adeptos ficarão no topo norte, no parque 3 e 2. Tendo em conta que os adeptos são de fora da Área Metropolitana de Lisboa, façam uma deslocação precoce para o estádio, até para apreciarem e fazerem a festa da final da Taça de Portugal", detalhou.

Estando prevista lotação completa para o Estádio Nacional, com capacidade para cerca de 38 mil adeptos, os portões do estádio vão abrir às 14:45 para acolher todos os adeptos com bilhete para final da Taça de Portugal, "um jogo catalogado de elevado risco" e considerado uma das maiores festas do futebol português.