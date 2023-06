Dinheiro gasto com internamentos sociais "seria mais bem investido em apoios sociais"

Anastácio José Marti

02 jun, 2023 Lisboa 09:28

è inadmissível que em pleno século XXI, o país continue a não ter um conjunto de lares, dignos desse nome, legais, para ter onde colocar todos aqueles e aquelas que sendo abandonados pelos familiares, passam os últimos dias das suas vidas em plenos hospitais a ocuparem camas necessárias para vários outros utentes serem assistidos e que não o são por causa desta desorganização e falta de investimento. O que precisa o Governo e os que dizem tutelar a Segurança Social para fazerem esse investimento e oferecerem aos portugueses a qualidade de vida e a dignidade humana de que necessitam e merecem? Se juntarmos ás dezenas que assim enchem os hospitais, todos aqueles e aquelas que nas suas casas, em total solidão, com necessidades especiais, seja de higiene, apoio afetivo ou outro que a solidão lhes impõe, não teriam outra dignidade humana nesses tais lares que não existem mas de que há décadas o país necessita e os portugueses também? Mal dos portugueses e portuguesas que continuam entregues a si próprios, num país como este exemplo disso faz prova, continua a ter instituições que não funcionam, pois nunca responderam às necessidades por incompetência e irresponsabilidade dos que as fingem dirigir, que estão muito mais preocupados com o seu bem estar pessoal e nunca com o bem estar da população que necessita e tem o direito a ser apoiada, direito esse que ainda hoje lhes é assim imoral, olegal e desumanamente negado.