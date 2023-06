Trovoada coloca seis distritos sob aviso laranja

Devido à previsão de trovadas “frequentes e concentradas”, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira em alerta laranja os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e vai vigorar entre as 12h00 e as 21h00.

Por precipitação, que podem ser “aguaceiros fortes e por vezes de granizo”, os seis distritos estão também sob aviso amarelo, entre as 12h00 e as 21h00.

O distrito do Porto está sob alerta amarelo de precipitação, de aguaceiros fortes e por vezes de granizo, e trovoada na parte mais interior do distrito, entre as 12h00 e as 21h00.

Para esta quinta-feira, o IMPA prevê períodos de céu muito nublado, aguaceiros, podendo ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial no interior das regiões Norte e Centro e durante a tarde, vento fraco, soprando temporariamente moderado (até 25 km/h) de noroeste durante a tarde no litoral e nas terras altas das regiões Centro e Sul e de sudoeste no sotavento algarvio, pequena descida da temperatura mínima no litoral Norte e Centro e pequena subida da temperatura máxima na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Bragança, Vila Real e Guarda) e os 18 (em faro) e as máximas entre os 19 (na Guarda) e os 29 (em Évora e Santarém).