SNS 24. Quase 25 mil pediram baixas de curta duração no espaço de um mês

Num mês, 24.770 portugueses solicitaram junto do SNS 24 a autodeclaração de doença (ADD), as chamadas baixas médicas de curta duração sem necessidade de recurso ao médico de família. Os dados são avançados em comunicado, esta quinta-feira, pela Direção Executiva do SNS.

Segundo o SNS, o maior número de pedidos chegou através da APPSNS24 (52,6%) e o restante através da área pessoal do portal do SNS 24 (45,43%). Apenas dois por cento requereram a ADD através do SNS24.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que recebeu mais pedidos de baixas de curta duração, um total de 10.700, seguindo-se do Norte que registou mais de 8.600 solicitações.

Do total das baixas médicas, 14. 525 foram solicitadas por mulheres e 10.244 por homens. A maior proporção situou-se na faixa etária entre os 19 e os 44 anos, seguido da faixa etária dos 45 aos 64 anos.

Desde 1 de maio que os utentes podem solicitar baixas por doença até três dias sem ter de recorrer ao médico de família. Para isso, basta solicitar junto do SNS 24 uma declaração em que o utente garanta, “sob compromisso de honra”, que, por motivos de saúde, está incapaz de trabalhar. O processo pode ser efetuado até duas vezes por ano.