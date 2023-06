Morreu Manuel Fino, empresário que chegou à lista das maiores fortunas da Forbes

O empresário Manuel Fino, que em 2008 foi incluído na lista dos 20 homens mais ricos de Portugal morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 98 anos, confirmou a agência Lusa junto de fonte da família.

Pelas 18h30 de hoje será realizada uma missa/velório na Igreja Paroquial de Cascais, estando o funeral previsto para sexta-feira, em Portalegre.

Empresário discreto, Manuel Fino é natural da Covilhã, onde nasceu em 1925, e fez fortuna com investimentos em bolsa e deixa uma das maiores dívidas à Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Oriundo de uma família ligada aos lanifícios em Portalegre, surgiu na lista dos portugueses mais ricos da revista Exame em 2008 na 19.ª posição e no ano seguinte constava no 22.º lugar com uma fortuna de 361,12 milhões de euros, com participações financeiras na Soares da Costa, no BCP e na Cimpor.