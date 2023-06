Hospital de Viseu assume dificuldades nas escalas de verão da urgência pediátrica

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) assumiu hoje dificuldades no preenchimento da escala da urgência pediátrica no verão, mas assegurou que a de junho já está completa.

"O CA [conselho de administração] do CHTV reconhece dificuldades na elaboração da escala da urgência pediátrica, que se acentua no verão devido às ausências dos médicos que iniciam o gozo dos seus períodos de férias", lê-se num comunicado da administração, presidida por Nuno Duarte.

Na nota, a instituição reconhece que "o Serviço de Pediatria tem escassez de recursos humanos, que se acentuaram depois de algumas rescisões de contratos", adiantando que "apesar de ter três vagas para novos especialistas, apenas foi possível fazer uma nova contratação".

Contudo, a administração garante que "a escala de junho está completa e a Urgência Pediátrica encontra-se a funcionar com completa normalidade".

"A escala de julho está a ser reforçada com o apoio de pediatras provenientes de outros hospitais da região e com a disponibilidade e empenho dos pediatras do serviço que aceitam fazer mais horas suplementares", salienta o conselho de administração.

A administração diz ainda estar "a acompanhar, em articulação com a direção do Serviço de Pediatria, a realização das escalas dos restantes meses de verão".

"Estão a ser feitos todos os esforços para evitar qualquer encerramento da Urgência Pediátrica", assegura.

Na terça-feira, o executivo municipal de Santa Comba Dão, liderado pelo socialista Leonel Gouveia, aprovou por unanimidade uma "moção de repúdio" apresentada pelos vereadores sociais-democratas pelo possível encerramento da urgência pediátrica.