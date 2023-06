Greve no Hospital de Vila Franca de Xira

Os trabalhadores do Hospital de Vila Franca de Xira vão estar em greve, esta quinta-feira, nos turnos da manhã para exigir a contratação de mais profissionais e horários de 35 horas semanais.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), no dia em que se assinala dois anos de gestão EPE (Entidades Públicas Empresariais), depois do fim da parceria público-privada.

Em dezembro, os enfermeiros, auxiliares e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica do Hospital de Vila Franca de Xira já estiveram em greve para exigir a contratação de mais profissionais, horários de 35 horas semanais, "a harmonização de direitos tendo por base a legislação que vigora nas restantes instituições do Serviço Nacional de Saúde" e o "direito à progressão na carreira".

"É urgente que o conselho de administração do Hospital Vila Franca de Xira e o Ministério da Saúde subscrevam os Instrumentos de Regulamentação Coletiva com o SEP e o STFPSSRA no sentido de considerar a mesma legislação aplicada às restantes EPE do país, com o objetivo da harmonização de direitos", salientam os sindicatos em comunicado, alertando que a carência de profissionais está a levar à "realização de trabalho extraordinário programado e não programado e elevados ritmos de trabalho, levando à exaustão" dos trabalhadores.