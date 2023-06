Encerramento de maternidade em Portimão é “impensável e intolerável”, diz Cristovão Norte

Os serviços de maternidade, urgência e internamento pediátrico do Hospital de Portimão foram encerrados esta manhã, e não há data ou hora para a sua reabertura.

Os doentes internados, no entretanto, foram transferidos para Faro.

Uma circular do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) a que a Lusa teve acesso indica que o problema se prende com a falta de médicos pediatras.

Ouvido pela Renascença, Cristovão Norte, líder do PSD Algarve, considera que esta é uma decisão inaceitável.

“É absolutamente impensável, inconcebível, intolerável, que a maternidade, que a urgência pediátrica, que os internamentos cessem no Hospital de Portimão. Até por uma razão essencial: o Hospital de Faro não tem capacidade para responder ao volume de necessidades de toda a região”, diz.

O social-democrata confessa, ainda assim, um receio: que este seja “um primeiro passo para o encerramento” da maternidade.

A Direção Executiva do SNS confirmou à Renascença uma reunião esta tarde entre Fernando Araujo e a direção do CHUA. Até agora, contudo, não há notícia de conclusões.

A Renascença tentou também obter esclarecimentos por parte da administração do CHUA, mas até agora sem sucesso.