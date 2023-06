Caso Maddie. Elementos recolhidos "serão analisados nos próximos dias e semanas"

O Ministério Público (MP) de Brunswick, Alemanha, divulgou esta quinta-feira que está por determinar a ligação ao caso ‘Maddie’ de "elementos" recolhidos durante os três dias de buscas na barragem do Arade, em Silves.

"Alguns elementos foram recolhidos no âmbito desta operação. Eles serão analisados nos próximos dias e semanas", afirmou num comunicado a procuradoria-geral de Brunswick, acrescentando que "ainda é muito cedo" para determinar se eles estão ligados ao caso.

A polícia portuguesa realizou, na semana passada, a pedido das autoridades alemãs, buscas durante três dias na barragem do Arade para tentar encontrar indícios relacionados com o desaparecimento de Madeleine McCann há 16 anos na praia da Luz, no concelho de Lagos, e encaminhou para a Alemanha o material recolhido.

O local em que decorreram as buscas costumava ser frequentado pelo cidadão alemão Christian Brueckner, suspeito do desaparecimento de ‘Maddie’.