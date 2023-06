Bastonária dos advogados. Divulgação das escutas do caso Tutti Frutti é "atentado ao Estado de direito"

A bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro considera que os seis anos de investigação podem “chocar as pessoas”, mas defende que a questão da morosidade na justiça não se resolve tirando direitos aos cidadãos. O problema reside na falta de meios no sistema judicial para cumprir prazos.

“Se calhar as investigações demoram muito tempo e quando chegamos com as coisas a tribunal já estão a queimar prazos. Vamos pegar no exemplo de agora, seis anos de investigação, quando as coisas chegarem a tribunal a defesa, e bem, vai usar dos seus direitos processuais e requerer a abertura de instrução, como está a acontecer com o processo Marquês. Vai demorar dois ou três anos. Quando chegarmos a julgamento, qual é a probabilidade de este processo ficar com uma prescrição?”, questiona.

A falta de meios é transversal a todo o sistema, e a bastonário aponta o caso do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, onde o número de juízes desembargadores é apenas metade dos que deviam ali estar colocados. “Isso é justiça? Não é. A regulação da relação das pessoas e das empresas com o Estado pode demorar 10 anos, 12 anos”, critica.

Almeida Pinheiro volta a chamar atenção para a greve de funcionários judiciais que decorre desde janeiro. “Estamos em junho e ainda não têm um estatuto aprovado. Estão a ser adiadas diligências todos os dias. Como é que isso vai impactar nas pessoas que estão nestes processos? Num atraso enorme”, diz.