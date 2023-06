Altar-palco da JMJ já está a ser montado no Parque Tejo

A exatamente dois meses do evento, as máquinas operadas por funcionários de capacete e colete ressoam nos milhares de metros quadrados que constituem os terrenos do Parque Tejo.

A Renascença foi aos terrenos, a Lisboa e Loures, perceber o que está a ser feito, o que está terminado e o que ainda falta fazer para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que acontece em Lisboa de 1 a 6 de agosto.

São esperados centenas de milhares de jovens. Nesta altura, há 600 mil inscritos para o evento, que conta com várias entidades na organização.

O altar-palco, alvo de polémica por custar 4.2 milhões de euros, foi redimensionado e acabou por ter um custo de 2,9 milhões. A empreitada está a cargo da Mota-Engil, que trabalha contra o tempo. A obra é tutelada pela SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana.