TAP. Alexandra Reis já devolveu 266 mil euros à empresa

A antiga administradora da TAP Alexandra Reis informou esta quarta-feira que já devolveu mais de 266 mil euros à companhia aérea, salientando que não lhe foi detalhada nem fundamentada a razão deste montante.

"Informo que hoje, após quase três meses à espera de que a TAP me indicasse o valor a devolver, efetuei a devolução de 266.412,76 euros", afirma a gestora, referindo que "foi este o montante líquido global indicado pela TAP".

Contudo, "apesar de não me rever nele e de não o entender, uma vez que o mesmo não me foi detalhado, nem fundamentado pela empresa, e de também, como é sabido, discordar do parecer da IGF, por minha livre iniciativa, e tal como deixei claro desde o primeiro momento, efetuei a devolução", prossegue Alexandra Reis, em comunicado.

A gestora reitera que não quer ter em sua "posse um euro sobre o qual possa existir a mínima suspeita". "Aceitei sair da TAP de boa-fé, empresa à qual me entreguei com todo o meu compromisso e dedicação na defesa dos seus interesses, num contexto extremamente difícil."

"Espero, deste modo, encerrar de uma vez por todas este assunto, de forma a enfrentar os desafios que o futuro me traga sem que haja qualquer dúvida sobre a minha idoneidade e atuação enquanto fui administradora da TAP, companhia à qual desejo o maior sucesso", conclui.