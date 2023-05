Ministério pede serviços mínimos na greve dos professores aos exames e avaliações

O Ministério da Educação vai pedir que sejam decretados serviços mínimos na greve dos professores aos exames e avaliações finais.

"Esta decisão visa garantir o interesse dos alunos e famílias - em particular na dimensão de previsibilidade que o ciclo avaliativo deve ter". refere o gabinete do ministro João Costa, em comunicado.



A tutela refere que "acresce a necessidade de garantir o acesso ao ensino superior".

O Ministério da Educação argumenta que "o direito à avaliação e a conclusão dos processos avaliativos são determinantes para a matrícula e inscrição no próximo ano letivo, dando, em particular aos alunos que terminam ciclos e mudam de escola ou de percurso, o tempo e as condições para as suas escolhas, a serenidade às escolas para a preparação do próximo ano letivo sem necessidade de convocatórias sucessivas de reuniões de avaliação".